اتجاهات العراق بين الشراكة الوطنية والأغلبية السياسية

2020/06/20 | 13:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:هادي حسن عليوي ـ الشراكة الوطنية قاعدتها عقد اجتماعي وحقوق متساوية لكل الموطنين في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمع والدولة بشكل فاعل.ـ تحقيق هذه الشراكة ونجاحها إنما هو الشرط...أكمل القراءة ←

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