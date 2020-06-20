علماء يلتقطون أول صورة للطاقة المظلمة و”المقابر النجمية” في الكون

2020/06/20 | 13:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استطاع تلسكوب روسي ألماني تصوير أول صورة شاملة للكون تعادل أربعة أضعاف سابقاتها تظهر مشهدا رائها للطاقة وتوزع النجوم من خلال استخدام تقنيات تصوير عالية الدقة المدمجة بالأشعة السينية.والتقط تليسكوب “eROSITA” البحثي هذه الصورة بعد إطلاقة يوليو الماضي/ تموز الماضي، حيث أمضى 128 يوما يدور ببطء من موقعه النهائي على مسافة تقدر بحوالي […]

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