بتهمة التعامل مع «داعش».. (قسد) تُنفّذ حملة اعتقالات بريف ديرالزور الشرقي

2020/06/20 | 13:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت «قوات سوريا الديمقراطية»، حملة اعتقالات، أمس الجمعة، طالت عدد من النازحين بمخيمٍ في ريف #دير_الزور الشرقي.وقال مراسل (الحل نت) ، إن «الحملة طالت نحو 10 نازحين من بلدة #الهري بريف #البوكمال، يقطنون بمخيمٍ…

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