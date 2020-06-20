تزايد أعداد اللاجئين السوريين العائدين من إقليم كردستان إلى مناطق “الإدارة الذاتية”

2020/06/20 | 13:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازداد عدد اللاجئين السوريين- المقيمين في مخيمات بـ #إقليم_كردستان- العائدين إلى مناطق #الإدارة_الذاتية، غالبيتهم من الذين وصلوا إلى الإقليم، بعد الهجوم التركي على مناطق الشمال السوري، أواخر العام الفائت.وأفاد مكتب إعلام معبر #سيمالكا لموقع…

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