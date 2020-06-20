مطارُ دمشق الدّولي.. ثقبٌ أسْود للقَمع ومركزٌ للهلالِ الشّيعي

2020/06/20 | 13:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظلِّ الاضطرابات التي تهزُّ #سوريا، يُعدُّ #مطار_دمشق_الدولي ومنذ سبعينيات القرن الماضي، «وكراً» لعمليات التهريب الصغيرة والكبيرة لسلالة الأسد، إضافةً لنقل الأسلحة والعمليات المخابراتية واعتقال المعارضين وقمعهم، بات هذا المطار اليوم مركزاً للهلال الشيعي في…

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