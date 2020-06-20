2020/06/20 | 13:43 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة يس عراق: قالت تقارير عراقية متخصصة، اليوم السبت، ان المهندسين العسكريين في وحدات الهندسة في إحدى القواعد الجوية أنجزت عملية صيانة معقدة على طائرات F-16 لأول مرة.
وقالت التقارير التي أطلعت عليها “يس عراق”، ان “وحدة الهندسة الجوية لمقاتلات (F16) وبمساعدة مهندسين وفنين السرب التاسع في القوة الجوية العراقية يقومون بتفتيش (800) ساعة طيران”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور،، إنجاز عراقي على طائرات F-16 للمرة الأولى) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت التقارير التي أطلعت عليها “يس عراق”، ان “وحدة الهندسة الجوية لمقاتلات (F16) وبمساعدة مهندسين وفنين السرب التاسع في القوة الجوية العراقية يقومون بتفتيش (800) ساعة طيران”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور،، إنجاز عراقي على طائرات F-16 للمرة الأولى) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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