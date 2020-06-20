بالصور،، إنجاز عراقي على طائرات F-16 للمرة الأولى

2020/06/20 | 13:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت تقارير عراقية متخصصة، اليوم السبت، ان المهندسين العسكريين في وحدات الهندسة في إحدى القواعد الجوية أنجزت عملية صيانة معقدة على طائرات F-16 لأول مرة.وقالت التقارير التي أطلعت عليها “يس عراق”، ان “وحدة الهندسة الجوية لمقاتلات (F16) وبمساعدة مهندسين وفنين السرب التاسع في القوة الجوية العراقية يقومون بتفتيش (800) ساعة طيران”.[…]

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