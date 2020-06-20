2020/06/20 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت اللجنة العليا للعمليات بمحافظة السليمانية، تعطيل الدوام في جميع الدوائر بالمحافظة لمدة أسبوع، على خلفية التزايد الكبير بعدد ضحايا فيروس كورونا.

وأكدت اللجنة في بيان، انها عقدت اجتماعا لبحث الوضع الصحي بالمحافظة، والسبل الكفيلة بالحد من تفشي الوباء، ووضع آليات جديدة لمواجهته، بعد التسارع الكبير بوتيرة الإصابات والوفيات خلال الأسابيع الأخيرة، ومن بينها تعطيل الدوام في جميع المؤسسات، اعتبارا من يوم غد ولغاية الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وفي هذا السياق أوضح مصدر صحي باللجنة، ان معدل الشفاء بين المصابين بالفيروس في المحافظة كان أكثر من اثنين وتسعين بالمئة لغاية الثالث والعشرين من نيسان الماضي، ومعدل الوفيات واحدا بالمئة فقط، مشيرا الى انخفاض نسب التعافي الى نحو أربعين بالمئة، وزيادة نسب الوفيات الى اثنين وستة أعشار بالمئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية: تقرر تعطيل الدوام الرسمي لغاية الـ28 من الشهر الجاري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية: تقرر تعطيل الدوام الرسمي لغاية الـ28 من الشهر الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).