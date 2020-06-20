وزير الصحة العراقي: الوضع الصحي في البلاد ما زال تحت السيطرة

2020/06/20 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة، حسن التميمي، أن وزارته ستجري عشرين ألف فحص يومياً لفيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة، أن الوضع الصحي في البلاد ما زال تحت السيطرة، اذ توجد أسرة كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمصابين بفيروس كورونا، خصوصا بعد المساعدات التي قدمتها بعض الوزارات كالتجارة والتعليم العالي والشباب.

مشيرا الى انّ الوزارة لم تقصر في توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية للمرضى، واكد الوصول إلى خمسمئة ألف فحص مختبري خلال الايام المقبلة.

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