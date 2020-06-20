وزير النفط يوجه شركة نفط الوسط بمنح خلية الأزمة في واسط مبلغ مليوني دولار

2020/06/20 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوعز وزير النفط إحسان عبد الجبار، إلى شركة نفط الوسط بمنح خلية الأزمة الصحية في محافظة واسط مبلغ مليوني دولار.

واكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان، ان وزير النفط وجه بتحويل المبلغ إلى خلية الأزمة الصحية في المحافظة بشكل عاجل لشراء وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية والعلاجات المطلوبة لأبناء واسط، بالتنسيق مع شركة نفط الوسط والجهات المعنية الأخرى وفق الضوابط والتعليمات الأصولية، مبينا ان ذلك جاء دعماً وإسنادا لها، وتعزيزا لجهودها وخططها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في المحافظة، فضلا عن توفير المستلزمات الطبية والأدوية والعلاجات الضرورية للمصابين بجائحة كورونا.

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