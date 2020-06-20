الأزمة النيابية: على المالية إطلاق الأموال لشراء مستلزمات مواجهة كورونا

2020/06/20 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عضو خلية الازمة النيابية حسن خلاطي، من خطورة الموقف الصحي في البلاد بعد تفشي فيروس كورونا في جميع المحافظات.

وقال خلاطي في تصريح، إن وزارة الصحة متلكئة في ملف تمويل المشاريع الصحية وشراء المستلزمات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مبينا أن الوضع خطر جدا في عموم المحافظات ولا يمكن السيطرة عليه دون تعاضد جميع الجهود الحكومية والنيابية والتزام المواطنين بتعليمات السلامة.

وأضاف، أن مجلس النواب صوت في وقت سابق على قرار يلزم الحكومة ووزارة المالية بصرف الأموال بشكل مباشر لوزارة الصحة لمواجهة كورونا، إلا ان المالية لم تلتزم بالقرار لغاية الآن.

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