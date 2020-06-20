إصابة اثنين من العاملين بمستشفى المسيب شمال بابل بسبب تعرضهما للضرب من قبل أحد المشتبه بإصابته بكورونا

2020/06/20 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أصيب اثنان من منتسبي مستشفى المسيب شمال الحلة اليوم السبت بعد تعرضهما للضرب من قبل أحد المشتبه بإصابته بكورونا.وقال مصدر في شرطة بابل” أن عددا من العاملين في مستشفى المسيب شمال الحلة تعرضوا إلى الضرب من قبل ذوي أحد المشتبه بإصابته بكورونا عندما قدم للمستشفى للفحص قبل أن تتدخل الشرطة وتعتقل […]

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