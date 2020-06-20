ايران تكشف معلومات جديدة عن إسقاط MQ-4C الأميركية

2020/06/20 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإسقاط الطائرة MQ-4C الاميركية المسيرة المعتدية MQ-4C ، تم نشر معلومات جديدة حول عملية استهدافها من قبل القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية.واستنادا الى هذه المعلومات، تزامنا مع اقلاع الطائرة الاميركية المسيرة MQ-4C من قاعدة الظفرة الجوية في الامارات، كانت هناك طائرة دورية بحرية من طراز P-8، وطائرة مسيرة اميركية من طراز […]

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