العطا: خطة لتوزيع أكثر من 200 ألف قطعة أرض في بغداد

2020/06/20 | 13:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ بغداد محمد العطا عن خطة لتوزيع أكثر من 200 ألف قطعة أرض في بغداد

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