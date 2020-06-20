شاهد.. قوة عسكرية “عملاقة” تداهم عشيرة في البصرة وتعتقل عددا من أفرادها

2020/06/20 | 13:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أقدمت قوات الصدمة في البصرة، على مداهمة عشيرة في البصرة، واعتقال عددا من المتهمين.وقال مصدر لـ”يس عراق” إن “هذه القوة داهمت عشيرة يقال إنها تدعم بعض الأشخاص الخارجين عن القانون”.وأطلعت “يس عراق”، يوم أمس، على سلسلة مقاطع صورها ناشطون من محافظة البصرة، بعد عملية أمنية لقوات الشرطة المحلية والجيش للأمساك […]

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