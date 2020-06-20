المفوضية العليا لحقوق الإنسان تؤكد ضرورة احترام حق المتوفيين بفيروس كورونا والتأكد من هوياتهم

2020/06/20 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، السبت (20 حزيران 2020)، ضرورة احترام حق المتوفيين ب...





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