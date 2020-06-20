الحشد الشعبي يدك اوكار لداعش بقذائف الهاون غرب سامراء

2020/06/20 | 13:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، اليوم السبت، عن دكها اوكار تابعة لداعش الارهابي بقذائف الهاون في مناطق غرب مدينة سامراء.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “قوة من قيادة قاطع عمليات سامراء والشرطة الاتحادية دكت، ليلة امس، اوكار تابعة لداعش الارهابي بقذائف الهاون في مناطق […]

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