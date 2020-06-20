الكشف عن “خطر مميت” يحيط بالحوامل في زمن كورونا

2020/06/20 | 13:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة إسبانية حديثة عما أطلقت عليه “خطرا مميتا” يحيط بالحوامل في تلك الحقبة الزمنية التي يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد وعدوى الفيروسات التاجية الجديدة.وأوضحت الدراسة المنشورة في موقع “تايمز نيوز ناو” أن النساء الحوامل هن الفئة “الأكثر تهديدا” للإصابة بالالتهاب الرئوي وعدوى “كوفيد 19″، وخاصة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 و40 عاما، و […]

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