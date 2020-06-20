حريق يلتهم مخازن للأدوات الاحتياطية للسيارات في اربيل

2020/06/20 | 14:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلع حريق كبير في مخازن للأدوات الاحتياطية للسيارات يوم السبت في مدينة اربيل .

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، ان حريقا نشب في تلك المخازن بشارع الصناعة في اربيل وقد هرعت سيارات الاطفاء التابعة للدفاع المدني لمكافحة الحريق.

ويشهد العراق واقليم كوردستان مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الاسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية اذ تقدر الخسائر سنويا بملايين الدولارت.

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