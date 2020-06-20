محافظة بغداد تخصص أرقام هواتف لإنجاز معاملات المواطنين

2020/06/20 | 14:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادخصصت محافظة بغداد، اليوم السبت، ارقام هواتف لانجاز معاملات المواطنين من اجل منع الاختلاط بسبب جائحة كورونا والتماشي مع مقررات خلية الازمة.واوضح مدير دائرة تعويضات محافظة بغداد حيدر اليعقوبي، ان دائرته "خصصت ارقام هواتف وخطوطا ساخنة لمتابعة المعاملات التعويضية للمواطنين وانجازها".وبين، أن "هذا الاجراء يأتي بعد ايقاف مراجعة المواطنين للدائرة حفاظا على صحتهم ومنع الاختلاط بسبب جائحة كورونا والتماشي مع مقررات خلية الازمة، منبها على انه بامكان المواطنين الاتصال اثناء الدوام الرسمي من الساعة الـ٩ صباحا الى الساعة ١٢ ظهرا في ايام "الأحد، الاثنين، الثلاثاء والأربعاء".وأضاف، أن "الدائرة خصصت الرقم ٠٧٧٢١٨٢٤١٢2 للمواطنين من ذوي معاملات الاضرار المادية وتشمل المحال والدور والعجلات، بالاضافة الى تخصيصها الرقم ٠٧٨٣٠٤١٦٥٦٦ لذوي معاملات الاضرار البشرية الفرعية الاولى والرابعة، فضلا عن ان المواطنين الراغبين بتدقيق اسمائهم حددت لهم الرقم ٠٧٧٢١٨٢٤١١٣"، مؤكدا "وجود ملاك وظيفي متكامل يعمل على الرد على مكالمات المواطنين وإجراء اللازم".

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