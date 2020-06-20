2020/06/20 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني يصل إلى بغداد لبحث الملفات العالقة مع كبار المسؤولين

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