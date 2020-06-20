الكاظمي: لا تراجع عن إيقاف رواتب المستفيدين من رفحاء

2020/06/20 | 14:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات أكد رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، اليوم السبت، عدم التراجع عن إيقاف الرواتب المزدوجة والمستفيدين من قانون “رفحاء”، في إطار الاستمرار بالاصلاحات الاقتصادية.الكاظمي قال في تصريحاتٍ خلال زيارته مقر #وزارة_النفط إنه «لا تراجع عن…

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