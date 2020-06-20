نائب رئيس البرلمان يوجز اهداف زيارة نجيرفان البارزاني الى بغداد

2020/06/20 | 14:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، السبت، أن زيارة رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان البارزاني الى بغداد تهدف الى فتح معابر لبدء الحوار الإيجابي.وقال حداد في تصريح أوردته شبكة رووداو الإعلامية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وصل إلى بغداد، ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس العراقي برهم صالح، […]

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