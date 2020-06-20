2020/06/20 | 14:22 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة مشتركة تعتقل ٥٥ شخصاً مشتبهاً به شمالي البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 14:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة مشتركة تعتقل ٥٥ شخصاً مشتبهاً به شمالي البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة مشتركة تعتقل ٥٥ شخصاً مشتبهاً به شمالي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).