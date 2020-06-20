2020/06/20 | 14:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زيارة الكاظمي دليل على اهتمامه بتطوير ودعم قطاع الطاقة في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 14:23.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( زيارة الكاظمي دليل على اهتمامه بتطوير ودعم قطاع الطاقة في العراق ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( زيارة الكاظمي دليل على اهتمامه بتطوير ودعم قطاع الطاقة في العراق ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( زيارة الكاظمي دليل على اهتمامه بتطوير ودعم قطاع الطاقة في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).