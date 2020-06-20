الدولة العراقية.. هشام الهاشمي

2020/06/20 | 14:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: هشام الهاشمي يكمل العراق نهاية العام الحالي (2020) قرنه الأول كدولة، فهل تحقق فعلا مفهوم الدولة في مسيرة 100 عام..؟ تساؤل طرحه عالم الأنثروبولوجيا هشام داود.إن مبدأ مفهوم الدولة اليوم في العراق يصمد بصعوبة أمام الانتهاكات الملموسة التي نعيشها واقعا، فليس مـن الـضروري أن تكون الأرض محتلة حتى يكون بإمكاننا تبيان أن الدولة […]

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