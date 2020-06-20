اتساع دائرة التنديد بالقصف التركي والايراني .. PKK يسيطر على 500 في كوردستان

2020/06/20 | 14:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم السبت عن قلقه ازاء العمليات العسكرية التي تشنها القوات التركية والايرانية والتي تستهدف مناطق حدودية في اقليم كوردستان بذريعة ملاحقة مقاتلين لاحزاب كوردية معارضة للنظامين في انقرة وطهران.

واكد الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان تلك العمليات تسببت بخلق حالة من عدم الاستقرار في المناطق الحدودية.

واشار البيان الى ان حزب العمال الكوردستاني pkk يفرض سيطرته على قرابة 500 قرية في الاقليم، محذرة من بقاء الاوضاع على هذا المنوال مما يعرض باقي المناطق في اقليم كوردستان للخطر.

من جهته ندد برلمان اقليم كوردستان في بيان اليوم بتلك العمليات، داعية تركيا الى احترام سيادة اراضي الاقليم.

وأدانت حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الجمعة قصف تركيا لمناطق حدودية في الإقليم تسبب بخسائر بشرية ومادية، داعية في الوقت ذاته مقاتلي حزب العمال الكوردستاني إلى مغادرة أراضي الإقليم.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نراقب بألم وقلق كبيرين، الأحداث التي وقعت اليوم وخلال الأيام الماضية في المناطق الحدودية والتي ألحقت بالمواطنين المدنيين وقرى تلك المناطق خسائر بشرية ومادية".

وأضاف، أن "حكومة إقليم كوردستان تشجب تلك الأحداث التي تسفر عن استشهاد المواطنين وتكبدهم خسائر بشرية من قبل أي طرف ولأي سبب كان".

وطالب المتحدث باسم الحكومة، الجمهورية التركية، بـ"احترام سيادة أراضينا ووطنا"، داعياً في الوقت نفسه حزب العمال الكوردستاني إلى "إخلاء تلك المناطق وأن لا يخلق توترات في المناطق الحدودية لإقليم كوردستان".

وتابع عادل بالقول، "وإذ تحرص حكومة إقليم كوردستان على إقامة علاقات ودية مع الدول المجاورة، فإنها ترفض أن تكون أراضي إقليم كوردستان منطلقاً لمهاجمة أي دولة".

ولقي أربعة مدنيين مصرعهم،امس الجمعة، في قصف تركي على منطقة حدودية بمحافظة دهوك.

وجاء الحادث في سياق قصف تركي مكثف خلال الأيام القليلة الماضية على المناطق الحدودية لإقليم كوردستان في هجمات تقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

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