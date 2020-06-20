قائد القوات البرية يصل الى معسكر الشهيد القائد ابو منتظر المحمداوي في ديالى

2020/06/20 | 14:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل قائد القوات البرية الفريق قاسم المحمدي، السبت، الى معسكر الشهيد القائد ابو منتظر المحمداوي في ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان، قائد القوات البرية قاسم المحمدي وصل، صباح اليوم، إلى محافظة ديالى قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي في معسكر الشهيد القائد ابو منتظر المحمداوي وعقد اجتماع أمنى مع القادة الميدانيين.

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