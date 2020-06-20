الانبار تحيل 4 مشاريع خدمية  الى البنك الدولي وصندوق الاعمار

2020/06/20 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ،السبت، عن احالة 4 مشاريع خدمية الى البنك الدولي وصندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة لارتقاء بالواقع الخدمي لمناطق شرقي مدينة الرمادي.وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في قضاء الحبانية احالت 4 مشاريع خدمية متضررة جراء […]

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