2020/06/20 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بمفوضية حقوق الانسان: العلاج الروسي لم يقلل من عدد الوفيات منذ اكتشافه وإلى يومنا هذا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بمفوضية حقوق الانسان: العلاج الروسي لم يقلل من عدد الوفيات منذ اكتشافه وإلى يومنا هذا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).