التجارة توزع الوجبة الأولى من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة

2020/06/20 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التجارة، السبت (20 حزيران 2020)، توزيع الوجبة الأولى من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة.

وذكر محمد حنون الناطق الرسمي للوزارة، في بيان نقله عن الوزير علاء الجبوري، أن "ملاكات الوزارة في بغداد والمحافظات وزعت الوجبة الأولى من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم التسويقي 2020"، لافتا إلى أن "قيمة تلك المبالغ تبلغ 100 مليار دينار عراقي".

وقال الوزير الجبوري، إن "الوزارة اعتمدت على آليات الاسبقيات في التوزيع وفق الكميات المسوقة إلى مراكز التسويق في بغداد والمحافظات، من خلال لجان فنية وإدارية، وسعينا من خلالها إلى تحقيق مبدأ العدالة والاسبقية في التوزيع".

وأشار إلى أن "الوزارة استكملت توزيع هذه الوجبة وهي بصدد انتظار مبالغ جديدة من وزارة المالية، وسنقوم بمتابعتها من خلال التنسيق مع وزارة المالية، لإضافة مبالغ اخرى لوزارة التجارة بغية توزيع وجبات جديدة من المستحقات الفلاحين والمزارعين".

وأكد الوزير، "سعي "لاستكمال توزيع هذه المبالغ رغم الظروف المالية الصعبة التي تواجه البلاد نتيجة انخفاض اسعار النفط، لكن هذا يأتي في إطار دعم الحكومة المتمثلة برئيسها مصطفى الكاظمي إلى الفلاحين العراقيين، بغية المساهمة بشكل كبير لزراعة الحبوب وبالتالي اعتماد العراق ذاتيا على هذه الكميات، وعدم القيام بتوريد كميات اخرى من منشآت عالمية".

وبين، أن "نوعية الحنطة العراقية لهذا الموسم تعد من افضل نوعيات الحنطة على مستوى المنطقة والعالم وقد تم تجربتها من خلال لجان فنية في جميع مراكز التسويق بغية معرفة جودتها واتضح انها من افضل الكميات المسوقة خلال السنوات الاخيرة ، وتم تجهيز كميات منها للمواطنين عبر تجهيز الطحين لجميع محافظات البلاد عن طريق نظام البطاقة التموينية".

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بغداد اليوم

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وذكر إعلام تربية البصرة، في بيان، أن "عبد الحسين سلمان عبد الحسن، المدير العام لتربية ال

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