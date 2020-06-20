تربية البصرة تناشد الوزارة بتعليق امتحانات الثالث المتوسط بسبب تفشي كورونا بالمحافظة

2020/06/20 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

ناشدت تربية محافظة البصرة، السبت (20 حزيران 2020) وزارة التربية بتعليق امتحانات صف الثالث المتوسط بسبب تفشي فيروس كورونا بالمحافظة.

وذكر إعلام تربية البصرة، في بيان، أن "عبد الحسين سلمان عبد الحسن، المدير العام لتربية البصرة، ناشد وزارة التربية بتعليق الامتحانات العامة للصف الثالث المتوسط لهذا العام، واعتماد درجات نصف السنة بالنسبة للطلبة الناجحين وإجراء امتحانات نهائية للمكملين والراسبين".

وأكد المدير العام أن "الظروف الحالية الناجمة عن تفشي فايروس كورونا، تحتم علينا الحفاظ على صحة أبنائنا وبناتنا الطلبة بالإضافة الى منتسبينا كافة مما يدفعنا لهذه المناشدة".





وكان المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، علق الخميس (11 حزيران 2020)، على امكانية اعتماد درجة نصف السنة كقرار لانهاء العام الدراسي لطلبة الثالث متوسط..

وقال فاروق لـ(بغداد اليوم)، إن "المطالبات بشأن اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية لانهاء العام الدراسي لطلبة الثالث المتوسط لا يمكن تطبيقها لأن الوزارة اتخذت قراراها بهذا الشأن وحددت يوم 12 من الشهر القادم موعدا لاجراء الامتحانات النهائية".

واضاف أن "قرار الوزارة واضح خصوصا بعد تحديد الـ5 مواد التي سيمتحن بها الطالب"، لافتا إلى أن "الوزارة تعمل وفق قرارات خلية الازمة وبالتشاور مع وزارة الصحة، وستعلن عن اي قرار جديد اذا استدعى الامر لذلك".

وكانت وزارة التربية، نفت السبت (06 حزيران 2020)، الانباء التي تحدثت حول اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للصف الثالث المتوسط.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لا صحة لاعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للصف الثالث المتوسط حتى الآن"، مؤكدة "سعيها لإيجاد الحلول والمعالجات لجميع الحالات".

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

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أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة ذي قار، السبت (20 حزيران 2020)، بتسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة ذي قار سجلت اليوم 48 إصا

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