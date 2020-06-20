رئيس إقليم كردستان يصل إلى بغداد

2020/06/20 | 14:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وصل رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد لبحث افاق الحوار بين المركز والاقليم.وقال مصدر مطلع، إن “رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني وصل، اليوم، إلى العاصمة بغداد في زيارة هي الأولى من نوعها بعد تسلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء”.وأضاف المصدر، أن “البارزاني سيجري سلسلة مباحثات مع الحكومة […]

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