2020/06/20 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: حرب معلنة من جهات معروفة تستهدف جهود الوزارة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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