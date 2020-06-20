مصدر: تضمين مشروع قانون الاقتراض باطلاق رواتب المتعينين الجدد

2020/06/20 | 14:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف مصدر نيابي، السبت، عن اتفاق حكومي – نيابي على تضمين مشروع قانون الاقتراض نص يبيح لوزارة المالية اطلاق رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية والمديريات وباقي الوزارات والمؤسسات.وقال المصدر، إن “اللجنة المالية النيابية وباجتماع مشترك مع وزير المالية بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب تعلن الموافقة على تضمين مشروع قانون الاقتراض نص […]

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