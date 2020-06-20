الكاظمي يستقبل رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني

2020/06/20 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (20 حزيران 2020) رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان موجز، أن الاخير "رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني".

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت (20 حزيران 2020)، الموافقة على تضمين مشروع قانون الاقتراض لإطلاق رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية وباقي الوزارات.

وذكر رئيس اللجنة، هيثم الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "

بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (20 حزيران 2020)، عدم التراجع بإيقاف الرواتب المزدوجة ومحتجزي رفحاء والفئات الأخرى، لتحقيق العدالة، بحسب تعبيره.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ال

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، أن من المهم أن تتحوّل الإيرادات النفطية الى مشاريع تنموية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي زار وزارة النفط والتقي بالكادر المتقدّم للوز

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