الكاظمي: اعتماد الموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة

2020/06/20 | 14:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، ان الاعتماد الكلي بالموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة....

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