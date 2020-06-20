2020/06/20 | 14:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني يجتمع مع الكاظمي في مستهل زيارته لبغداد) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني يجتمع مع الكاظمي في مستهل زيارته لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).