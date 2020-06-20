الانبار تحيل 4 مشاريع خدمية الى البنك الدولي وصندوق الاعمار

2020/06/20 | 15:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، اليوم السبت، عن احالة 4 مشاريع خدمية الى البنك الدولي وصندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة لارتقاء بالواقع الخدمي لمناطق شرقي مدينة الرمادي.وقال الدليمي، ان ” حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في قضاء الحبانية احالت 4 مشاريع خدمية متضررة جراء العمليات […]

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