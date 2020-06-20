نائب يعرض وثائق عن

2020/06/20 | 15:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عرض عضو في البرلمان العراقي، اليوم السبت، وثائق عن "شبهات فساد" في عقد تجهيز طائرات كورية بقيمة585 مليون دولار.

وقال النائب عن كتلة السند الوطني النيابية فالح الخزعلي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "ملف عقد تجهيز الطائرات الكورية فيه شبهات فساد قيمته ٥٨٥ مليون دولار".

ودعا الخزعلي، "رئيس الوزراء ولجنة النزاهة النيابية ولجنة الأمن والدفاع وهيئة النزاهة للتحقيق في ملف فساد عقد تجهيز الطائرات الكورية وقيمته البالغة ٥٨٥ مليون دولار".

وأضاف أن "العقد متأخر في التنفيذ والطائرات بدون استخدام وصيانة ومعرضة للإندثار"، عادا ذلك "هدرا للمال العام بشكل واضح وصريح" .

وعرض النائب فالح الخزعلي وهو عضو برلمان عن محافظة البصرة وثائق حول الموضوع.

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