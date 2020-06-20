فنان عراقي: العراق يطرد ابنائه المسافرين،، تعهدات “بعدم العودة” حتى انتهاء كورونا!

2020/06/20 | 15:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: استئنف مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، رحلاته الى الخارجية الى عدد من دول العالم بعد اتفاق بروتكولي على مراعاة شروط الوقاية الصحية، بعد اجبار انتشار فيروس كورونا على الاغلاق التام في كل مطار العالم.اقرأ ايضاً سلطة الطيران العراقي ترهن استنئاف الرحلات الجوية بشرط واحد الممثل العراقي فلاح ابراهيم، قال في تدوينة على […]

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