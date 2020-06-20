‏علاوي: لماذا تلتزم أميركا الصمت ازاء ما يتعرض له العراق من اعتداءات تركية وإيرانية

2020/06/20 | 15:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‏⁧تساءل رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت، عن اسباب التزام الولايات المتحدة الصت ازاء مايتعرض له العراق من اعتداءات تركية وايرانية.

وقال علاوي فيتغريدة له على تويتر تابعتها السومرية نيوز، "الولايات المتحدة‬⁩ تقول انها تريد بناء علاقات استراتيجية مع ⁧‫العراق‬⁩ وتجري اللقاءات والحوارات لأجل ذلك، وانها حريصة على الامن والسلم في المنطقة".

‏وتساءل علاوي، "لماذا تلتزم الصمت ازاء ما يتعرض له العراق من اعتداءات تركية او ايرانية، على الاقل بوصف ⁧‫تركيا‬⁩ عضواً في حلف الناتو؟".





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