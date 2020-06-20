وفاة حارس مرمى برازيلي سابق عن عمر 26

2020/06/20 | 15:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توفي حارس المرمى السابق لنادي ABC البرازيلي ويليان كروز عن عمر 26 عاما بسبب نوبة قلبية في ساو باولو.ونعى النادي حارسه الذي كان جزءا من الفريق من 2011 حتى 2016 وقال في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: “ببالغ الأسى ينعى مجلس إدارة نادي ABC، نيابة عن جميع أعضائه والمشجعين وفاة حارس مرمى […]

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