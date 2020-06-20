حقوق الإنسان تطالب باحترام حق المتوفيين بكورونا والتأكد من هوياتهم

2020/06/20 | 15:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم السبت، على ضرورة احترام حق المتوفيين بفيروس كورونا والتأكد من هوياتهم.وذكرت المفوضية في بيان ان "في ظل ما يشهده العالم والعراق من انتشار لوباء كورونا، وما يتطلبه من إجراءات وقائية واحترازية خاصة فيما يتعلق بحق المتوفين ومراسيم دفنهم فإن المفوضية العليا لحقوق الإنسان تؤكد على ضرورة احترام حق الميت وذويه، وجوب التأكد من هوية جثث المتوفين بفيروس كورونا عن غيرها من حالات الوفاة الأخرى قبل تسليم الجثث لذويهم".وأضافت أن "ما رصدته فرقنا بشأن وجود حالتين في العاصمة بغداد ومحافظة الديوانية بتسليم جثث بالخطأ يدعونا إلى حث الجهات المعنية والساندة بضرورة أعلام عوائل الموتى بفيروس كورونا بإجراءات ومكان الدفن لغرض أداء مراسيم زيارة الميت بعد انتهاء الوباء كجزء من التراث الديني والاجتماعي للمجتمع العراقي".وأوضحت "في الوقت الذي يثمن مجلس المفوضية دور وزارة الصحة وألوية الحشد الشعبي والجهات الساندة في تولي مهام دفن موتى فيروس كورونا فإن المجلس يعبر عن تقديره للحالة الاستثنائية لمراسيم الدفن وما يحتم عليه التعامل ضمن إجراءات صحية مشددة للحفاظ على صحة ذوي المتوفين رغم أن هذا الإجراء لا يتعارض مع الجانب الصحي والعلمي باعتبار أن الفيروس يموت بموت الجثة ومدة بقائه تكون محدودة لا تتجاوز أيام إن لم تكن ساعات".

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