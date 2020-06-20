التجارة تعلن توزيع الوجبة الأولى من مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة

2020/06/20 | 15:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير التجارة علاء الجبوري،السبت، توزيع الوجبة الأولى من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة.

وذكر الوزير في بيان مقتضب تلقته "الاقتصاد نيوز" ، ان "الوزارة وزعت الوجبة الاولى من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم التسويقي ٢٠٢٠ وفق اسبقية الاستلام".

وتستهدف الوزارة تأمين نحو 5 ملايين طن من الحنطة المحلية، لتكون عنصرا إيجابيا في توفير الأمن الغذائي في ظل الازمة الاقتصادية وانتشار وباء كورونا.

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