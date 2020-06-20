نيجرفان البارزاني في بغداد للقاء الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين

2020/06/20 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني إلى العاصمة بغداد، لبحث الملفات العالقة مع كبار المسؤولين الحكوميين والقيادات الحزبية.

وذكرت مصادر ان البارزاني سيبحث خلال الزيارة، التي يرافقه فيها نائباه جعفر شيخ مصطفى، ومصطفى سيد قادر، مع الرئاسات الثلاث والقوى والجهات السياسية العراقية، التطورات الاخيرة في اقليم كردستان إثر القصف التركي والايراني للمناطق الحدودية، اضافة الى معالجة الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد، والعلاقات مع الحكومة الاتحادية.

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