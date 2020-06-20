الكاظمي من وزارة النفط: ماضون بالإصلاحات ولا تراجع عن ذلك

2020/06/20 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارة الى النفط التقى خلالها الكادر المتقدّم للوزارة، و قال الكاظمي إن قطاع النفط العراقي عريق، وان حكومته تعمل من أجل استعادة عافيته، مشددا على ضرورة أن تتحوّل الإيرادات النفطية الى مشاريع تنموية ونعمل على تشكيل صندوق الاستثمار للأجيال المقبلة.

وأشارا الى انه لن يتراجع عن الإصلاح المالي والاقتصادي، وهو ليس ردة فعل إنما عملية إصلاحية لما وصلت إليه الأوضاع، مبينا أن الاعتماد الكلي وبنسبة خمسة وتسعين بالمئة من الموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة، وأهمية العمل على تعظيم الإيرادات الأخرى.

وأضاف، أن هناك من يحاول التشويش، وللحكومة ورقة بيضاء للإصلاحات ما يزال النقاش فيها مستمراً، مؤكدا عدم تراجعه عن إيقاف ازدواج الرواتب ومحتجزي رفحاء والفئات الاخرى لتحقيق العدالة، وأن وما اثير عن تراجع الدولة لا صحة له والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة.

وتابع أن هناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة.

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