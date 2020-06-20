الجبوري: تضمين مشروع قانون الاقتراض نصاً يبيح إطلاق رواتب المتعينين الجدد

2020/06/20 | 15:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري اليوم السبت، الموافقة على تضمين مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي نصاً يبيح إطلاق رواتب المتعينين الجدد.

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