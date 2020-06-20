وزارة الصحة: “جهات معروفة” تستهدف جهودنا ضد “كورونا”

2020/06/20 | 15:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزارة الصحة، السبت، عن أسفها من الاصوات التي تحاول تضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة و تستهدف جهودها في محاربة الجائحة. وقالت الوزارة في بيان إنها “تقود حرب مصيرية ضد جائحة عصفت بالعالم اجمع وانهارت أمامها منظومات صحية عالمية متقدمة وانظمة اقتصادية رصينة ولحد هذه اللحظة لم يجد علاجا او لقاح لمجابهة هذه الجائحة”.[…]

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