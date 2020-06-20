الكاظمي وبارزاني يجتمعان لحل القضايا العالقة بين بغداد وإقليم كردستان

2020/06/20 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (20 حزيران 2020)، اجتماعاً مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لحل القضايا العالقة بين الإقليم وبغداد.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وبحضور نائبيه، عقدوا اجتماعاً مهماً وحاسماً مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بغداد".





وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (20 حزيران 2020) رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان موجز، أن الاخير "استقبل، رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني".

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