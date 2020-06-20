كتلة تفصح عن موافقة الحكومة العراقية رسميا على الهجمات التركية

2020/06/20 | 15:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهم النائب عن كتلة التغيير غالب محمد اليوم السبت الحكومة الاتحادية بالموافقة على الهجمات التي تشنها تركيا داخل الاراضي العراقية واقليم كوردستان.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، انه "خاطبنا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بكتاب رسمي للاستفهام عن التصريحات الاخيرة لمسؤولي تركيا التي اكدت وجود اتفاق بين حكومتي العراق وتركيا لتنفيذ هجمات وعمليات داخل اقليم كوردستان"، مردفا بالقول ان "هذا الامر يثير اكثر من علامة استفهام حيال السيادة العراقية ومصالح الشعب العراقي والكوردي بشكل خاص".

واكد محمد ان 50 نائبا في البرلمان العراقي قدموا طلبا رسميا لرئاسة البرلمان منذ 9 اشهر لمناقشة التدخلات والهجمات التركية شمالي العراق واتخاذ مواقف حيالها الا ان الرئاسة لم تستجب لمطالب النواب ما يثير علامات استغراب عما يدور في هذا الملف.

ودعا محمد الحكومة والبرلمان الى اتخاذ مواقف حازمة وواضحة ازاء التوغل التركي والانتهاكات التي تطال سكان اقليم كوردستان من الابرياء والمدنيين العزل وما تخلفه الغارات التركية من اضرار وخسائر بشرية غير مقبولة.

ولقي أربعة مدنيين مصرعهم،امس الجمعة، في قصف تركي على منطقة حدودية بمحافظة دهوك.

وجاء الحادث في سياق قصف تركي مكثف خلال الأيام القليلة الماضية على المناطق الحدودية لإقليم كوردستان في هجمات تقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

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